Forbidden Fruit Yildiz alla fine torna con Kemal e lascia Halit? La scelta

Al centro della trama di Forbidden Fruit, attualmente in onda su Canale 5, c’è sempre lei, Yildiz. La giovane, che insieme alla sorella Zeynep e a Ender, è una grande protagonista di questa serie TV turca appare abbastanza confusa sentimentalmente. Il ritorno di Kemal, il suo ex marito, ha sconvolto un po’ le carte in tavola per la bella biondina. Infatti, da quando è tornato nella sua vita sembra non essere più tanto sicura di voler stare a fianco di Halit, sebbene abbia finalmente coronato il suo sogno di diventare la moglie di un ricco imprenditore. Vediamo, pertanto, cosa rivelano le anticipazioni turche sulle sue future decisioni di cuore. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

