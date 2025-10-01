Forbidden Fruit salta | quando tornerebbe in onda e con che orario

Caffeinamagazine.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 1 ottobre, Forbidden Fruit non andrà in onda nel daytime di Canale 5: un piccolo aggiustamento di palinsesto che sposta l’appuntamento di un giorno, senza intaccare la continuità della settimana. Niente allarmismi: è un salto tecnico, legato all’incastro del pomeriggio. La serie torna giovedì 2 ottobre nello slot abituale delle 14:10, con finestra 14:10–14:45 circa, subito dopo Beautiful e prima del blocco che porta a Uomini e Donne. L’obiettivo è mantenere un orario riconoscibile, riducendo gli slittamenti e preservando la durata reale dell’episodio. Indicazioni pratiche: controlla la guida tv del giorno per gli orari effettivi e considera un paio di minuti di anticipo all’accensione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit

forbidden fruit salta tornerebbeForbidden Fruit, cambio palinsesto dal 22 settembre: durata ridotta e salta nel weekend - I telespettatori di Forbidden Fruit dovranno fare i conti con un cambio di palinsesto, a partire dal prossimo lunedì 22 settembre, giorno in cui nella fascia pomeridiana tornerà lo storico ... Segnala it.blastingnews.com

Cambio palinsesto tv venerdì 15 agosto: salta Forbidden Fruit, La forza di una donna resta - Le variazioni riguarderanno la fascia del primo pomeriggio, dove non ci sarà spazio per il consueto ... Si legge su it.blastingnews.com

