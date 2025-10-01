Forbidden fruit 2 replica puntata del 1° ottobre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 1 ott 2025

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 1° ottobre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz si reca a trovare la sorella nel suo nuovo ufficio e mentre escono, notano Lila che afferma di essere lì per incontrare lo zio, ma in realtà deve parlare con Emir. Lila informerà quest’ultimo che la madre, Zerrin, desidera invitarli a cena. Presi dal panico per le numerose bugie che hanno raccontato a Zerrin, chiedono aiuto a Caner, il quale si offre di aiutarli, ma non da solo. Più tardi, Yildiz contatta Kemal perché è preoccupata che lui possa avercela con lei dopo quanto accaduto e ciò che lui le dirà non sarà esattamente quello che si aspettava. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

