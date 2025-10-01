Forbidden fruit 2 replica puntata del 1° ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 1° ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz si reca a trovare la sorella nel suo nuovo ufficio e mentre escono, notano Lila che afferma di essere lì per incontrare lo zio, ma in realtà deve parlare con Emir. Lila informerà quest’ultimo che la madre, Zerrin, desidera invitarli a cena. Presi dal panico per le numerose bugie che hanno raccontato a Zerrin, chiedono aiuto a Caner, il quale si offre di aiutarli, ma non da solo. Più tardi, Yildiz contatta Kemal perché è preoccupata che lui possa avercela con lei dopo quanto accaduto e ciò che lui le dirà non sarà esattamente quello che si aspettava. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
Forbidden Fruit a che ora inizia e finisce oggi, 17 luglio 2025
Le prossime puntate di Forbidden Fruit su Canale 5 si preannunciano ricche di colpi di scena! Zeynep e Hakan si avvicineranno così tanto da far scattare i gossip sui loro sentimenti. Intanto, Dundar e Alihan saranno furiosi all'idea di perdere Zeynep. Aliha - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit: trama settimanale dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X
Forbidden fruit 2, replica puntata del 30 settembre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Scrive superguidatv.it
Forbidden fruit 2, replica puntate del 19 settembre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in streaming ... Lo riporta superguidatv.it