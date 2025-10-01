Fondi MOF la Gilda non firma il rinnovo Castellana | Le nostre proposte non sono state accolte

La Gilda degli Insegnanti non ha sottoscritto il Contratto Nazionale Integrativo che individua la ripartizione delle risorse FMOF per l’anno scolastico 2025-26, pari a 847.360.000 di euro, che verranno attribuiti alle istituzioni scolastiche in base al numero del personale previsto dall’organico. Lo scrive in una nota il sindacato rappresentativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

