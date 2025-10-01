Fondi MOF firmata l’ipotesi di CCNI | a breve le scuole riceveranno comunicazioni sulle risorse spettanti TESTO
Presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è conclusa la trattativa sindacale con la sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinato all'anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
