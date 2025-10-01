Fondi federali finiti Usa in shutdown

7.00 Gli Usa sono entrati in shutdown, la chiusura delle attività governative per esaurimento dei fondi federali. Non accadeva dal 2019. L'impasse sul bilancio farà mettere in disoccupazione centinaia di migliaia di lavoratori pubblici, con previsti disagi per gli utenti dei servizi pubblici. Respinta con 55 voti contro 45 la proposta repubblicana di estendere i fondi e inutile anche un incontro allo Studio Ovale con Trump. "I democratici vogliono chiudere tutto, noi no", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: fondi - federali

Columbia University paga 200 milioni per chiudere la causa sull’antisemitismo e ripristinare i fondi federali

La Columbia University si arrende: pagherà 200 milioni di dollari per chiudere lo scontro con Trump e riottenere i fondi federali

Anche la Brown University ha ceduto alle minacce di Trump per non perdere i fondi federali

Harvard, Trump ancora contro l'ateneo, avviata procedura di sospensione dei fondi federali all'università dopo accuse di "antisemitismo contro studenti ebrei" - X Vai su X

Con un post su Truth, il presidente americano Donald Trump torna a minacciare il candidato sindaco democratico di New York Zohran Mamdani, minacciando il taglio dei fondi federali. L’attacco di Trump arriva dopo che l’attuale sindaco di New York, Eric Ada - facebook.com Vai su Facebook

Usa, cos'è e cosa comporta lo shutdown e quanto è pericoloso - Lo shutdown amministrativo negli Stati Uniti è il blocco delle attività governative non essenziali. Scrive msn.com

Governo Usa, è shutdown: stop ai finanziamenti federali e scontro sul sistema sanitario - 000 lavoratori, mentre democratici e repubblicani si scontrano su sanità e tagli a Medicaid ... Scrive msn.com