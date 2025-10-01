Fondi federali finiti Usa in shutdown

Servizitelevideo.rai.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.00 Gli Usa sono entrati in shutdown, la chiusura delle attività governative per esaurimento dei fondi federali. Non accadeva dal 2019. L'impasse sul bilancio farà mettere in disoccupazione centinaia di migliaia di lavoratori pubblici, con previsti disagi per gli utenti dei servizi pubblici. Respinta con 55 voti contro 45 la proposta repubblicana di estendere i fondi e inutile anche un incontro allo Studio Ovale con Trump. "I democratici vogliono chiudere tutto, noi no", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fondi - federali

Columbia University paga 200 milioni per chiudere la causa sull’antisemitismo e ripristinare i fondi federali

La Columbia University si arrende: pagherà 200 milioni di dollari per chiudere lo scontro con Trump e riottenere i fondi federali

Anche la Brown University ha ceduto alle minacce di Trump per non perdere i fondi federali

fondi federali finiti usaUsa, cos'è e cosa comporta lo shutdown e quanto è pericoloso - Lo shutdown amministrativo negli Stati Uniti è il blocco delle attività governative non essenziali. Scrive msn.com

fondi federali finiti usaGoverno Usa, è shutdown: stop ai finanziamenti federali e scontro sul sistema sanitario - 000 lavoratori, mentre democratici e repubblicani si scontrano su sanità e tagli a Medicaid ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fondi Federali Finiti Usa