Follia in strada | sfonda il finestrino di un' auto in corsa con un machete poi il conducente prova a investirlo

Scene folli a Torino in via Sanremo. Un'auto cambia improvvisamente direzione e minaccia di mettere sotto un giovane armato di machete. Il ragazzo si defila e, mentre il veicolo riparte, sfonda un finestrino con la lama. Il conducente si allontana, ma solo per prendere velocità e provare a. 🔗 Leggi su Today.it