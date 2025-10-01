Follia in strada a Torino Mirafiori Nord | ragazzo sfonda il finestrino di un' auto in marcia a colpi di machete

Follia nel pomeriggio di ieri, martedì 30 settembre 2025, in via Sanremo a Torino, in prossimità dell'incrocio con via Dina. A un certo punto, come documenta il video che proponiamo, due ragazzi hanno inseguito un'auto e uno di loro ha colpito uno dei finestrini con un machete, sfondandolo. In un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it