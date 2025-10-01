Folgorato mentre lavora Paura per un operaio

Momenti di grande tensione e paura ieri pomeriggio a Lucrezia di Cartoceto, in provincia di Pesaro e Urbino, dove un operaio di 54 anni, dipendente di una ditta di Ravenna, è rimasto folgorato mentre lavorava a sei metri d’altezza sul cestello di una piattaforma elevatrice. L’incidente, avvenuto poco prima delle 16 in via della Liberazione, ha mobilitato vigili del fuoco, 118 sia via terra sia con l’eliambulanza, carabinieri e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Ast, riportando al centro l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri. L’uomo, classe 1971, stava operando sulla facciata di un capannone industriale chiuso per ristrutturazione quando, secondo le prime ricostruzioni, la piattaforma avrebbe urtato i cavi della media tensione della rete pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

