Foggia ospita l’evento ‘Karate in Capitanata’

Foggia pronta ad ospitare l’evento ‘Karate in Capitanata’ previsto per il 4 e 5 ottobre presso il Palazzetto dello Sport Preziuso. Il programma prevede per giorno 4 ottobre un open day durante il quale le associazioni territoriali con loto tecnici e atleti condivideranno utili e formative. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it