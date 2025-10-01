Foggia ospita l’evento ‘Karate in Capitanata’
Foggia pronta ad ospitare l’evento ‘Karate in Capitanata’ previsto per il 4 e 5 ottobre presso il Palazzetto dello Sport Preziuso. Il programma prevede per giorno 4 ottobre un open day durante il quale le associazioni territoriali con loto tecnici e atleti condivideranno utili e formative. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: foggia - ospita
CyberAware a Foggia! Il Museo di Storia Naturale ospita la quinta tappa del progetto regionale dedicato a inclusione e sicurezza digitale per tutti. Un’occasione per imparare a riconoscere le minacce online e proteggersi. Lunedì 29 settembre 15:00 18:00 - facebook.com Vai su Facebook