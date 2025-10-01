Fnp informa ottobre 2025

L’età grande, tra dono e fragilità. Un incontro per interrogarsi sui valori e le opportunità dell’età anziana, parlando di solitudine, welfare, partecipazione attiva e qualità della vita. La tavola rotonda dal titolo ‘L’età grande tra dono e fragilità ‘, promossa da Fnp Cisl in collaborazione con Anteas Bergamo, ha visto la partecipazione di diversi esperti che hanno affrontato la grande questione della ‘terza età.’ Nuove sedi per la FNP. L’inaugurazione di una nuova sede FNP è un segnale importante per la comunità nella quale avviene. Queste sedi offrono servizi di informazione, assistenza e consulenza su pensioni, sanità e altri temi, in un’ottica di vicinanza e ascolto dei bisogni del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it