Flottilla | tutte le novità della programmazione in diretta di Mediaset

aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della flottiglia vicino a gaza. Le ultime ore hanno visto un’intensa attività nel contesto della crisi nel Mediterraneo orientale, con particolare attenzione alla presenza di una flottiglia che si sta avvicinando alle coste di Gaza. La copertura mediatica si concentra sugli eventi più recenti, con un’attenzione particolare alle operazioni navali e alle risposte internazionali. la mobilitazione della flottiglia e le operazioni militari. l’ingresso nella zona di rischio e le intercettazioni. La nave denominata Flotilla ha attraversato la limite delle 75 miglia nautiche dalla costa di Gaza, entrando in una zona considerata ad alto rischio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Se attaccano la #Flottilla, USB fermerà il Paese. Questo è il vademecum per uno #scioperogenerale ribelle: indicazioni chiare per tutte le lavoratrici e i lavoratori, nei settori pubblici e privati. In difesa della Flottilla, contro il #genocidio. - X Vai su X
Oggi siamo scesi in piazza a Vicenza con tutte le altre realtà cittadine impegnate in prima linea nella difesa della Global Sumud Flottilla e contro il genocidio del popolo palestinese. #PalestinaLibera #FreePalestineGaza #FreePalestine #flotillaglob - facebook.com Vai su Facebook
Flottilla, Ciriani: Garantita assistenza diplomatica a cittadini italiani partecipanti a iniziativa - “Riguardo l'impegno italiano in favore della popolazione della Striscia di Gaza, attraverso l'iniziativa Food for Gaza sono state recapitate oltre 210 tonnellate di aiuti alimentari e sanitari, anche ... ilgiornale.it scrive
Flotilla per Gaza, Meloni a Schlein: "Adotteremo tutte le misure di tutela per i connazionali" - Sulla Global Sumud Flotilla per Gaza, "preso atto che l’iniziativa possa avere anche una finalità di natura simbolica o politica, e che quindi si intende portare avanti a prescindere da quanto sopra ... Lo riporta adnkronos.com