Flottilla la lunga notte degli attivisti Pro Pal e della Marina israeliana
Nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre, il Mediterraneo orientale ha vissuto ore di tensione altissima. La cosiddetta Flottilla per Gaza, composta da quarantacinque imbarcazioni con a bordo circa cinquecento volontari e attivisti, ha varcato poco dopo le due di notte la zona considerata ad alto rischio. Subito sono scattati gli allarmi: i passeggeri hanno indossato i giubbotti salvagente, hanno predisposto i protocolli di sicurezza e si sono preparati al contatto con la Marina israeliana, ritenuto ormai inevitabile. Alle 3:00 la fregata Alpino della Marina Militare Italiana, che aveva seguito il convoglio come scorta discreta, ha diffuso il suo ultimo avviso, interrompendo la missione in ottemperanza alle disposizioni del governo italiano. 🔗 Leggi su Panorama.it
Tutto quello che è riuscita da dire la Presidente del Consiglio italiana all’alba della notte decisiva e più lunga e pericolosa della missione è: “Si fermino ora!” Non solo. Si è spinta persino ad incolpare preventivamente la Global Sumud Flotilla di far saltare il co - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, oggi si parte con il rischio droni (e pronti all’arresto). Assemblea. La lunga attesa per provare a riunire le barche: al via in 44. @amantovani71 - X Vai su X
Flotilla, dall’arresto all’espulsione: cosa rischiano gli attivisti - Da un punto di vista legale, gli attivisti della Sumud Flotilla, nel caso di violazione del blocco navale israeliano davanti al mare di Gaza, rischiano di essere arrestati, infine subito rimpatriati ... Si legge su tg24.sky.it
Flotilla, attivisti: trattativa in stallo. I dem a bordo: “Al primo alt di Israele ci fermiamo” - Dopo gli incontri di ieri, il movimento afferma che l’esecutivo non ha risposto alle richieste e non si è distanziato dall’ipotesi Cipro. Come scrive repubblica.it