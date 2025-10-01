Nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre, il Mediterraneo orientale ha vissuto ore di tensione altissima. La cosiddetta Flottilla per Gaza, composta da quarantacinque imbarcazioni con a bordo circa cinquecento volontari e attivisti, ha varcato poco dopo le due di notte la zona considerata ad alto rischio. Subito sono scattati gli allarmi: i passeggeri hanno indossato i giubbotti salvagente, hanno predisposto i protocolli di sicurezza e si sono preparati al contatto con la Marina israeliana, ritenuto ormai inevitabile. Alle 3:00 la fregata Alpino della Marina Militare Italiana, che aveva seguito il convoglio come scorta discreta, ha diffuso il suo ultimo avviso, interrompendo la missione in ottemperanza alle disposizioni del governo italiano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Flottilla, la lunga notte degli attivisti Pro Pal e della Marina israeliana