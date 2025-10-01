Flottilla bloccata scontri tra attivisti e forze dell' ordine a Torino manifestanti sui binari a Porta Nuova
Poco dopo le 19.30 di mercoledì 1 ottobre è stato dichiarato lo stato di “massima allerta” a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che naviga in zona “ad alto rischio”, a circa 75 miglia da Gaza. L'allerta è scattata alla vista di una ventina di imbarcazioni, inizialmente non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
flottilla - bloccata
Freedom Flottilla bloccata da Israele, il momento in cui i soldati dell’Idf salgono a bordo della nave Handala
Flottilla bloccata, annunciate manifestazioni anche nelle città pugliesi: «Blocchiamo tutto». Gli appelli di studenti e sindacati
A Roma le realtà che i questi giorni si sono mobilitate a sostegno della #Flottilla si stanno concentrando in piazza dei Cinquecento. A Genova è stato occupato dagli studenti l'istituto Calvino in via Borzoli. A Napoli bloccata la stazione Centrale.
Le proteste fatele passeggiando. Sullo sciopero generale, sulla Global Sumud Flottilla. Mirko Vercelli "Questa che voi state facendo è guerra!" mi grida una signora dal suo SUV nero, bloccata nel traffico durante il corteo serale dello sciopero nazionale per la
Che cosa succederà agli attivisti della Flotilla, ora - La Global Sumud Flotilla è stata intercettata e bloccata dalle forze israeliane.
Flotilla, esplode la protesta in Italia: blocchi, cortei e mobilitazioni da Torino ad Alessandria fino a Roma - Studenti e attivisti pro Palestina in piazza contro il blocco navale, chiuso l'ingresso di Porta Nuova per timore di assalti