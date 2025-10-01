Flottilla bloccata annunciate manifestazioni anche nelle città pugliesi | Blocchiamo tutto Gli appelli di studenti e sindacati

Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per domani dopo il blocco della Global Sumud Flottilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di Israele.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Flottilla bloccata, annunciate manifestazioni anche nelle città pugliesi: «Blocchiamo tutto». Gli appelli di studenti e sindacati

In questa notizia si parla di: flottilla - bloccata

Freedom Flottilla bloccata da Israele, il momento in cui i soldati dell’Idf salgono a bordo della nave Handala

A Roma le realtà che i questi giorni si sono mobilitate a sostegno della #Flottilla si stanno concentrando in piazza dei Cinquecento. A Genova è stato occupato dagli studenti l'istituto Calvino in via Borzoli. A Napoli bloccata la stazione Centrale. - X Vai su X

Le proteste fatele passeggiando. Sullo sciopero generale, sulla Global Sumud Flottilla. Mirko Vercelli “Questa che voi state facendo è guerra!” mi grida una signora dal suo SUV nero, bloccata nel traffico durante il corteo serale dello sciopero nazionale per la - facebook.com Vai su Facebook

Flottilla bloccata, annunciate manifestazioni anche nelle città pugliesi: «Blocchiamo tutto». Gli appelli di studenti e sindacati - Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per domani dopo il blocco della Global Sumud Flottilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da ... Da msn.com

Firenze e Pisa in piazza per la Flotilla. La diretta delle manifestazioni - A Pisa bloccata la stazione dei treni con l’invasione dei binari da parte dei Pro Pal ... Lo riporta lanazione.it