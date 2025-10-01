Flottilla bloccata annunciate manifestazioni anche nelle città pugliesi | Blocchiamo tutto Gli appelli di studenti e sindacati

Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per domani dopo il blocco della Global Sumud Flottilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di Israele.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

