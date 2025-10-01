Flotta dura contro la paura! Solo un gesto solidale può far saltare il piano Trump
La notte è passata: tra le due e le tre del mattino, le navi della Global Sumud Flotilla sono entrate nelle 150 miglia nautiche le separano da Gaza. È il limite oltre il quale Israele potrebbe intervenire per fermare la missione. È ciò che – probabilmente – avverrà nelle prossime ore, perché mentre scrivo le barche sono a 100 miglia dalla terraferma, scortate dall’Idf. Sommergibili e navi militari girano intorno alla Flotilla da ore, hanno disattivato le comunicazioni della nave madre Alma, poi di quella che aveva preso il comando al posto suo. Il blocco naval e imposto da Israele non è solo una violazione del diritto internazionale, è una condanna a morte per migliaia di civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
No, e non ci sono scappatoie per il chickening-out o chiamate di soccorso, quindi 'flotta dura senza paura' e vediamo come va a finire tra tre giorni e mezzo... spoiler: non-bene P.S. La Marina un controllo documenti/carico delle barche italiane IMHO entro 1 - X Vai su X
Una consegna speciale per celebrare una partnership che dura da 50 anni! Siamo orgogliosi di annunciare che TAJANA SERVICE, nostro storico cliente, ha aggiunto un nuovo autospurgo MORO-KAISER alla sua flotta, per potenziare i servizi offerti sul terri - facebook.com Vai su Facebook
Global Flotilla, parla Greta Thunberg: “Stiamo bene, la strategia della paura non ci fermerà” - L'attivista, in una diretta Instagram con Francesca Albanese, denuncia le ultime violazioni di Israele, dopo gli attacchi a undici navi. Scrive dire.it
Russia lancia droni da "flotta ombra" dice Zelensky: sì degli Usa ad attacchi ucraini a lungo raggio - Il presidente ucraino ha criticato la Russia per una nuova ondata di attacchi, che ha ucciso almeno 4 persone a Kiev, tra cui una bambina, e l'ha accusata di prendere di mira posizioni civili per incu ... Scrive msn.com