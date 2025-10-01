Flotta dura contro la paura! Solo un gesto solidale può far saltare il piano Trump

La notte è passata: tra le due e le tre del mattino, le navi della Global Sumud Flotilla sono entrate nelle 150 miglia nautiche le separano da Gaza. È il limite oltre il quale Israele potrebbe intervenire per fermare la missione. È ciò che – probabilmente – avverrà nelle prossime ore, perché mentre scrivo le barche sono a 100 miglia dalla terraferma, scortate dall’Idf. Sommergibili e navi militari girano intorno alla Flotilla da ore, hanno disattivato le comunicazioni della nave madre Alma, poi di quella che aveva preso il comando al posto suo. Il blocco naval e imposto da Israele non è solo una violazione del diritto internazionale, è una condanna a morte per migliaia di civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

