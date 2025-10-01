Flotillia | corteo a Milano governo e Mattarella non ci rappresentano
Milano, 1 ott. (LaPresse) – “Non solo non ci rappresenta questo governo infame, ma anche il nostro presidente della Repubblica, che ci dimostra quanto le istituzioni sono complici del genocidio”. Lo hanno detto gli attivisti pro Pal dal megafono durante il corteo a Milano in solidarietà della Global Sumut Flotillia. “Sono le nostre istituzioni che hanno impedito alla Flotillia di rompere il blocco illegale. Non ci rappresentano. Mandiamogli questo messaggio non solo con le parole ma anche con i fatti: noi il 3 ottobre riblocchiamo di nuovo tutto”, hanno concluso i manifestanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
