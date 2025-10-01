Flotilla | pronti ad essere intercettati
4.43 Siamo nell'area "in cui le flottiglie precedenti sono state attaccate eo intercettate. Rimanete vigili". Lo scrive su X uno dei partecipanti della Global Sumud Flotilla diretta verso la Striscia. Intanto la fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso a tutte le barche della Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza,comunicando che non andrà oltre.Tutte le navi della Flotilla hanno comunque effettuato i preparativi d'emergenza per un'intercettazone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
La Flotilla: «Stiamo entrando nella zona ad alto rischio». Israele «Pronti all'azione» | La fregata Alpino: «Non vi seguiamo più»
Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”
Gaza, Idf: “Pronti per l’arrivo della nave Flotilla, attese decisioni politiche”
La Global Sumud Flotilla si sta avvicinando a Gaza. Il blocco e l'attacco da parte di Israele potrebbero arrivare in qualsiasi momento. A quel punto sarà sciopero generale. Ovunque. Pronti allo sciopero. Pronti a convergere. Pronti a bloccare tutto. - facebook.com Vai su Facebook
David Adler è l'unico ebreo sulla Flotilla: "pronti ad arrivare per lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, che ci chiama a riflettere sui nostri peccati e su cosa si può fare per ripararli". - X Vai su X
Flotilla verso Gaza, si muove la Marina di Israele: "Pronti a prendere il controllo delle navi" - Le barche della Global Sumud Flotilla si avvicinano sempre di più alla costa di Gaza e, malgrado gli alert della Marina militare italiana, non ... Si legge su iltempo.it
Flotilla per Gaza, Israele pronto a entrare in azione: il piano per prendere il controllo delle 50 navi - La Marina militare israeliana si sta preparando a prendere il controllo delle 50 barche della Global Sumud Flotilla, vicina alla zona di alto rischio ... virgilio.it scrive