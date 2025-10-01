Flotilla | pronti ad essere intercettati

4.43 Siamo nell'area "in cui le flottiglie precedenti sono state attaccate eo intercettate. Rimanete vigili". Lo scrive su X uno dei partecipanti della Global Sumud Flotilla diretta verso la Striscia. Intanto la fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso a tutte le barche della Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza,comunicando che non andrà oltre.Tutte le navi della Flotilla hanno comunque effettuato i preparativi d'emergenza per un'intercettazone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

