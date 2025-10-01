Flotilla | noi chiediamo responsabilità

1 ott 2025

14.25 "Perché questi attivisti dovrebbero farsi male in acque internazionali?Questa è la domanda. La risposta l'ha data il nostro governo:quando c'è Israele di mezzo le regole che valgono per tutti non valgono più". Così la portavoce di Flotilla, Delia, rispondendo al premier Meloni che ha definito "irresponsabili" gli equipaggi che vanno verso a Gaza. "Le persone sulle barche meritano rispetto",dice Delia."Siamo noi che chiediamo a Istituzioni di essere responsabili. Surreale che il governo veda l'arresto come opzione migliore". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

