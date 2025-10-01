Flotilla | alt Israeleparte abbordaggio

19.42 "Alle 20.25 (19.25 ora italiana) è arrivato l'alt di Israele alle barche della Flotilla". Lo fanno sapere gli attivisti della delegazione italiana. "L'abbordaggio è iniziato" e l'intercettazione è partita dalla barca Alma che "risulta isolata", aggiungono. "Venti battelli si stanno avvicinando alle barche, cinque gommoni invece sono davanti alla Sirius", hanno comunicato poco prima dalla Flotilla. La Sirius è uno dei natanti in testa alla flotta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it