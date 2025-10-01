Flotilla | a 130 migliafinora nessun alt

9.50 "Siamo a 130-135 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente". Così il deputato Pd Scotto, che è con la Flotilla. "In giornata potremmo essere abbordati". Primo incontro nella notte: navi Idf hanno accerchiato la barca di testa e manovrato anche intorno alla Sirius. In sostegno della missione, occupate a Napoli sedi universitarie dell'Orientale e della Federico II. A Roma petardi e cori anti-Israele alla Sapienza e presidio Usb a Piazza Cinquecento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it