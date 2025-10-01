Flotilla vicina al blocco navale | Ministro Israele | Non è tardi consegnate gli aiuti | Meloni | Le sofferenze dei palestinesi forse non sono la loro priorità
La fregata Alpino non ha seguito la spedizione oltre il limite delle acque di Gaza. Il premier: "Fermatevi o metterete a rischio la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Flotilla perde pezzi ma Gaza (e il pericolo) è più vicina. Arriva l’incredibile appello del vescovo: “Andate avanti”
Flotilla, l’incubo delle prossime 48 ore: rischio attacco e mediazione all’ultimo minuto. Tragedia vicina
Incubo Flotilla, succede di tutto all’improvviso: tragedia vicina
La Flotilla vicina a Gaza, la tensione è alta ma non ci arrendiamo all'orrore
Mentre la Sumud Flotilla è sempre più vicina alle acque palestinesi, il Governo Italiano dichiara a più non posso. Peccato che nemmeno una parola sia destinata a condannare il blocco illegale di Israele e chiedere il passaggio delle navi umanitarie. Tutto quel
La Flotilla vicina a violare il blocco di Israele: l’atto irresponsabile con l’accordo di pace sul tavolo - La Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza, anche con un accordo di pace sul tavolo da ieri sera e la possibilità che, un eventuale incidente diplomatico dovuto alla violazione del blocco navale, ... Secondo strettoweb.com
La Flotilla sempre più vicina a Gaza - Anche l'Italia considera ormai le acque davanti a Gaza "di un altro Stato". Come scrive dire.it