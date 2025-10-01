Flotilla vicina al blocco navale | Ministro Israele | Non è tardi consegnate gli aiuti | Meloni | Le sofferenze dei palestinesi forse non sono la loro priorità

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fregata Alpino non ha seguito la spedizione oltre il limite delle acque di Gaza. Il premier: "Fermatevi o metterete a rischio la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla vicina blocco navaleLa Flotilla vicina a violare il blocco di Israele: l’atto irresponsabile con l’accordo di pace sul tavolo - La Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza, anche con un accordo di pace sul tavolo da ieri sera e la possibilità che, un eventuale incidente diplomatico dovuto alla violazione del blocco navale, ... Secondo strettoweb.com

flotilla vicina blocco navaleLa Flotilla sempre più vicina a Gaza - Anche l'Italia considera ormai le acque davanti a Gaza "di un altro Stato". Come scrive dire.it

