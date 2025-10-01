"Nel corso della notte, diverse imbarcazioni militari israeliane hanno accerchiato la Flotilla, ostacolando le comunicazioni radio con tecniche di jamming. La nave Sirius, subentrata all’Alma come aprifila, ha segnalato l’avvistamento di un sommergibile israeliano in immersione lungo la rotta". E' quanto fa sapere la Global Sumud Flotilla, che sta proseguendo la navigazione verso Gaza. “Mi sembra difficile che ci facciano arrivare molto vicino, anche perché appunto, in passato le zone in cui si sono manifestati, sono state più o meno quelle dove siamo noi adesso, poco più avanti insomma, quindi, se ci sarà un'intercettazione, se ci sarà un sequestro delle barche e un sequestro nostro, perché non si può chiamare arresto, è un sequestro, dovrebbe avvenire, immaginiamo nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Flotilla verso Gaza: "Se ci sarà sequestro sarà atto criminale"