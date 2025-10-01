Flotilla verso Gaza | Se ci sarà sequestro sarà atto criminale
"Nel corso della notte, diverse imbarcazioni militari israeliane hanno accerchiato la Flotilla, ostacolando le comunicazioni radio con tecniche di jamming. La nave Sirius, subentrata all’Alma come aprifila, ha segnalato l’avvistamento di un sommergibile israeliano in immersione lungo la rotta". E' quanto fa sapere la Global Sumud Flotilla, che sta proseguendo la navigazione verso Gaza. “Mi sembra difficile che ci facciano arrivare molto vicino, anche perché appunto, in passato le zone in cui si sono manifestati, sono state più o meno quelle dove siamo noi adesso, poco più avanti insomma, quindi, se ci sarà un'intercettazione, se ci sarà un sequestro delle barche e un sequestro nostro, perché non si può chiamare arresto, è un sequestro, dovrebbe avvenire, immaginiamo nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: flotilla - verso
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali
Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”
LIVE La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza: diretta video - X Vai su X
#dimartedi Flotilla verso Gaza, il commento di Massimo Giannini: "Devono fermarsi, come ha detto Mattarella, hanno già raggiunto un importante obiettivo". - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: "Avvicinati da navi non identificate". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: 'Avvicinati da navi non identificate'. Come scrive tg24.sky.it
Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Idf: "Legami con Hamas" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Segnala tg24.sky.it