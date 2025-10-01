Flotilla verso Gaza | Se ci sarà sequestro sarà atto criminale

Tg24.sky.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nel corso della notte, diverse imbarcazioni militari israeliane hanno accerchiato la Flotilla, ostacolando le comunicazioni radio con tecniche di jamming. La nave Sirius, subentrata all’Alma come aprifila, ha segnalato l’avvistamento di un sommergibile israeliano in immersione lungo la rotta". E' quanto fa sapere la Global Sumud Flotilla, che sta proseguendo la navigazione verso Gaza. “Mi sembra difficile che ci facciano arrivare molto vicino, anche perché appunto, in passato le zone in cui si sono manifestati, sono state più o meno quelle dove siamo noi adesso, poco più avanti insomma, quindi, se ci sarà un'intercettazione, se ci sarà un sequestro delle barche e un sequestro nostro, perché non si può chiamare arresto, è un sequestro, dovrebbe avvenire, immaginiamo nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

flotilla verso gaza se ci sar224 sequestro sar224 atto criminale

© Tg24.sky.it - Flotilla verso Gaza: "Se ci sarà sequestro sarà atto criminale"

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

flotilla verso gaza sar224Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: "Avvicinati da navi non identificate". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: 'Avvicinati da navi non identificate'. Come scrive tg24.sky.it

flotilla verso gaza sar224Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Idf: "Legami con Hamas" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Verso Gaza Sar224