Flotilla verso Gaza le immagini prima dell' abbordaggio

Gli attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza affermano che la marina israeliana ha iniziato a intercettare le loro imbarcazioni mentre si avvicinavano al territorio palestinese assediato, intorno alle 20.15 ora italiana. La Global Sumud Flotilla, con a bordo Greta Thunberg, il nipote di Nelson Mandela, Mandla Mandela, e diversi legislatori europei, è composta da quasi 50 imbarcazioni e 500 attivisti e trasporta una quantità simbolica di aiuti umanitari. La Flotilla non ha rinunciato alla sua missione di rompere il blocco israeliano della striscia costiera e raggiungere i palestinesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

