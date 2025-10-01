Flotilla verso Gaza i timori del giornalista sulla Global Sumud | Rischiamo la detenzione
« C'è un blocco navale a circa quattro miglia da noi, ci aspettiamo di affrontarlo a breve. Ci stiamo preparando con i vestiti e i viveri. L’intercettazione è nell’aria, potremmo perdere le comunicazioni in qualsiasi momento, sappiamo che l’intenzione è trasferirci in centri di detenzione israeliani». A parlare, da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, è il giornalista barese. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: flotilla - verso
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali
Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”
#Flotilla verso #Gaza: perché gli organizzatori rischiano l’incriminazione per atti ostili - https://laleggepertutti.it/747330_flotilla-verso-gaza-perche-gli-organizzatori-rischiano-lincriminazione-per-atti-ostili… - #AttiOstili #Reato - X Vai su X
Flotilla verso Gaza: 'Se ci sarà sequestro sarà atto criminale', le parole degli attivisti a bordo - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla verso Gaza, oltre venti navi identificate a tre miglia nautiche - Gli attivisti segnalano la presenza di imbarcazioni sospette a tre miglia, parlano di minacce e ribadiscono la rotta verso la città distrutta da Israele ... Da cosenzachannel.it
Flotilla diretta a Gaza, Landini minaccia un nuovo sciopero: Salvini reagisce senza mezzi termini - In Italia, la vicenda ha acceso lo scontro politico: Maurizio Landini ha rilanciato la minaccia di u ... Riporta notizie.it