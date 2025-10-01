Flotilla verso Gaza i timori del giornalista sulla Global Sumud | Rischiamo la detenzione

« C'è un blocco navale a circa quattro miglia da noi, ci aspettiamo di affrontarlo a breve. Ci stiamo preparando con i vestiti e i viveri. L’intercettazione è nell’aria, potremmo perdere le comunicazioni in qualsiasi momento, sappiamo che l’intenzione è trasferirci in centri di detenzione israeliani». A parlare, da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, è il giornalista barese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Flotilla, 30 barche ancora in mare verso Gaza. Gli attivisti: «Siamo a 46 miglia di distanza», cosa sta succedendo - «Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina ...

Flotilla verso Gaza, navi in acque internazionali: timori e mare mosso - Una «flottiglia della libertà» composta da una decina di navi umanitarie, con a bordo circa 60 persone, è salpata ieri sera dal porto di Catania ...

