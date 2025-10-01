Flotilla verso Gaza i timori del giornalista sulla Global Sumud | Rischiamo la detenzione
« C'è un blocco navale a circa quattro miglia da noi, ci aspettiamo di affrontarlo a breve. Ci stiamo preparando con i vestiti e i viveri. L’intercettazione è nell’aria, potremmo perdere le comunicazioni in qualsiasi momento, sappiamo che l’intenzione è trasferirci in centri di detenzione israeliani». A parlare, da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, è il giornalista barese. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: flotilla - verso
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali
Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”
Dopo il blocco della Flotilla, in viaggio verso Gaza, da parte della Marina israeliana, sono state immediate le reazioni in Italia, con iniziative spontanee nelle principali piazze: sono migliaia le persone scese in strada, tra cortei e manifestazioni di altro genere. A - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Israele, Flotilla verso Gaza: arrivato alt dell'Idf. Iniziato abbordaggio. LIVE TV - X Vai su X
Flotilla, 30 barche ancora in mare verso Gaza. Gli attivisti: «Siamo a 46 miglia di distanza», cosa sta succedendo - «Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina ... Secondo msn.com
Flotilla verso Gaza, navi in acque internazionali: timori e mare mosso - Una «flottiglia della libertà» composta da una decina di navi umanitarie, con a bordo circa 60 persone, è salpata ieri sera dal porto di Catania ... msn.com scrive