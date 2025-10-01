Roma - La Global Sumud Flotilla sta avvicinandosi alle coste di Gaza, mentre il dibattito politico travalica i confini nazionali. Secondo fonti ufficiali, la Marina italiana ha deciso di interrompere l’escorta al termine delle 150 miglia nautiche, lasciando le imbarcazioni attiviste proseguire senza protezione statale. Le autorità di Tel Aviv, dal canto loro, affermano che Israele potrebbe attuare operazioni navali di intercettazione, potenzialmente impiegando commando Shayetet 13 o affondando alcune unità della flottiglia. Attivisti a bordo, tra cui esponenti noti del panorama internazionale, denunciano manovre intimidatorie da parte di navi israeliane, con avvicinamenti “pericolosi” e disturbi alle comunicazioni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Flotilla verso Gaza, governo italiano insorge: ‘Non cediamo a questa follia’