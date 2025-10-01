Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si stanno avvicinando sempre di più alla costa di Gaza, entrando nella zona ad alto rischio dove le precedenti missioni umanitarie sono state intercettate dalle forze israeliane. La situazione è concitata e in continuo aggiornamento. Alle parole della premier che ha tacciato gli attivisti di essere “irresponsabili”, dalla flotilla rispondono con forza chiedendo rispetto. L’equipaggio è, comprensibilmente, in allerta permanente, consapevole che durante la giornata potrebbero essere avvicinati per l’abbordaggio. Nelle scorse ore, la fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale alle imbarcazioni quando si trovavano al limite delle 150 miglia nautiche, comunicando che non avrebbe oltrepassato tale confine. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Flotilla verso Gaza, cosa rischiano davvero gli attivisti? Arresto, processo o espulsione immediata