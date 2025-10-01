Flotilla verso Gaza cosa rischiano davvero gli attivisti? Arresto processo o espulsione immediata
Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si stanno avvicinando sempre di più alla costa di Gaza, entrando nella zona ad alto rischio dove le precedenti missioni umanitarie sono state intercettate dalle forze israeliane. La situazione è concitata e in continuo aggiornamento. Alle parole della premier che ha tacciato gli attivisti di essere “irresponsabili”, dalla flotilla rispondono con forza chiedendo rispetto. L’equipaggio è, comprensibilmente, in allerta permanente, consapevole che durante la giornata potrebbero essere avvicinati per l’abbordaggio. Nelle scorse ore, la fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale alle imbarcazioni quando si trovavano al limite delle 150 miglia nautiche, comunicando che non avrebbe oltrepassato tale confine. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: flotilla - verso
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali
Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”
#Flotilla, verso il contatto con le navi israeliane. #Meloni: "Le sofferenze palestinesi non sono la loro priorità" ? di @aciapparoni - X Vai su X
Flotilla verso Gaza: 'Se ci sarà sequestro sarà atto criminale', le parole degli attivisti a bordo - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla a 100 miglia da Gaza, le notizie in diretta: Botta e risposta Meloni-attivisti: “Irresponsabili”. Delia: “Possibile Israele ci fermi già oggi” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Scrive fanpage.it
Israele, Flotilla verso Gaza: attacco imminente. Meloni: irresponsabile insistere. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, Flotilla verso Gaza: attacco imminente. Secondo tg24.sky.it