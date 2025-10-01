Flotilla Travaglio smentisce Meloni su La7 | Se Israele sparasse sarebbe guerra contro l’Italia
Il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, interviene a Otto e mezzo, su La7, per commentare le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni contro la missione Global Sumud Flotilla ( “la Flotilla non aiuta Gaza, ma è contro il governo. Irresponsabili, vogliono l’escalation “ ). Travaglio respinge le critiche e difende il diritto dei partecipanti ad agire senza interferenze: “Il governo che dice quello che deve fare la Flotilla, Mattarella pure. La Flotilla è guidata da un gruppo di attivisti che vanno rispettati, che rischiano la pelle, che prendono le loro decisioni e che fin dal primo giorno sapevano a quale rischio andavano incontro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - travaglio
Travaglio: “Invece di chiedere alla Flotilla di tornare, Mattarella e Meloni dicano a Israele che colpirli sarebbe un atto di guerra”
“Se c’è gente che muore di fame ,Non è vero che i governi possono portare gli aiuti come dicono adesso ala #Flotilla “#Travaglio #ottoemezzo - X Vai su X
Vi consiglio caldamente di leggere l'editoriale odierno (30.09.2025) di Marco Travaglio che tratta del pudore e della sudditanza del nostro governo nei confronti di Israele. "CHE BELL’ALLEATO. Il bombardamento quotidiano dei media di destra alla Flotilla è u - facebook.com Vai su Facebook
Attacco di Israele in Qatar: colpiti i vertici di Hamas. Meloni: “Esprimo vicinanza a Doha”. Al Thani: “Ci riserviamo diritto di rispondere” - Israele ha condotto un'operazione di omicidio mirato contro alti esponenti di Hamas sul suolo del Qatar, nella capitale Doha. quotidiano.net scrive
Dopo attacco alla Flotilla a Tunisi le opposizioni chiedono che Meloni riferisca in Aula - Pd, M5s, Avs chiedono garanzie di sicurezza per la Flotilla, e che la premier Meloni riferisca in Parlamento. Segnala it.euronews.com