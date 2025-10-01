Il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, interviene a Otto e mezzo, su La7, per commentare le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni contro la missione Global Sumud Flotilla ( “la Flotilla non aiuta Gaza, ma è contro il governo. Irresponsabili, vogliono l’escalation “ ). Travaglio respinge le critiche e difende il diritto dei partecipanti ad agire senza interferenze: “Il governo che dice quello che deve fare la Flotilla, Mattarella pure. La Flotilla è guidata da un gruppo di attivisti che vanno rispettati, che rischiano la pelle, che prendono le loro decisioni e che fin dal primo giorno sapevano a quale rischio andavano incontro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Travaglio smentisce Meloni su La7: “Se Israele sparasse, sarebbe guerra contro l’Italia”