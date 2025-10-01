Flotilla tracker | dove seguire online la spedizione umanitaria a Gaza

La Global Sumud Flotilla è sempre più vicina a Gaza e mano a mano che diminuiscono le miglia nautiche dalla costa della Striscia, cresce il rischio di un’azione militare da parte di Israele. Ecco dove seguire online in tempo reale la spedizione umanitaria che punta a portare beni di prima necessità alla popolazione palestinese. Sul sito ufficiale della Flotilla c’è un tracker. Sul sito ufficiale della Global Sumud Flotilla c’è un tracker, che permette di seguire l’andamento della missione umanitaria. Presente anche una finestra dove sono elencate tutte le imbarcazioni che vi stanno prendendo parte e il relativo status. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Flotilla tracker: dove seguire online la spedizione umanitaria a Gaza

flotilla - tracker

Global Sumud Flotilla live tracker: dove si trova ora, come seguire il viaggio delle navi (in tempo reale) e chi c'è a bordo

Global Sumud Flotilla live tracker: dove si trova ora, come seguire il viaggio delle navi (in tempo reale) e chi c'è a bordo. Ue: può peggiorare situazione

Dove si trova ora la Global Sumud Flotilla? Il tracker online per seguire la spedizione umanitaria diretta a Gaza ormai di fronte alle coste di Israele: https://startupitalia.eu/tech/dove-si-trova-global-sumud-flotilla/… - X Vai su X

Manca molto poco alla mezzanotte. È quasi martedì, 30 settembre 2025. La #globalsumudflotilla si avvicina a #Gaza come vediamo dal tracker. I nosti pensieri sono con gli attivisti che vanno avanti, non recedono, navigando nel buio pericoloso, nonostante le - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla per Gaza, chi sono gli attivisti e gli italiani a bordo. Come seguire la missione in tempo reale - La flotta è composta da piccole e medie barche provenienti da Spagna, Italia, Grecia, Tunisia e altri ... Secondo italiaoggi.it

La Global Sumud Flotilla è entrata nell'ultima fase della missione umanitaria verso Gaza - Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono entrate nella zona ad alto rischio, a meno di 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza e le autorità israeliane si preparano a intervenire ... Lo riporta wired.it