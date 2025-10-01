Flotilla Tajani sul futuro degli attivisti | In due giorni torneranno in Europa in aereo

A bordo della spedizione umanitaria sono presenti 37 cittadini italiani, tra cui quattro parlamentari. Antonio Tajani ha assicurato che ad essi, anche in caso di arresto, sarà garantita la protezione dello Stato italiano. Secondo il ministro, l'operazione in corso sulla Flotilla durerà fino alla mezzanotte o forse l'una del mattino. "Se nessuno commetterà errori, la vicenda dovrebbe concludersi senza danni", ha spiegato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, Tajani sul futuro degli attivisti: “In due giorni torneranno in Europa in aereo”

In questa notizia si parla di: flotilla - tajani

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #30settembre #Gaza #Israele #Netanyahu #ONU #Trump #Flotilla #GlobalSumudFlotilla #Tajani #Mattarella #PapaLeoneXIV #Ucraina #Putin #SanSiro #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - La #politica italiana e il nodo #Flotilla. #Tajani plaude al piano #Usa per la #pace #30settembre #Tv2000 #Netanyahu #Trump #Israele #Palestina #Gaza @tg2000it - X Vai su X

Global Sumud Flotilla, Tajani: “Italiani andranno in Israele, poi espulsi” - Il ministro degli Esteri, dopo che l'abbordaggio alla missione umanitaria è iniziato, ha precisato che Israele gli ha assicurato che "le sue forze armate non useranno alcuna violenza" ... Si legge su tg24.sky.it

Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: ordinato l’alt, abbordata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Lo riporta fanpage.it