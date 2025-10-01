Flotilla Tajani Italiani saranno condotti ad Ashdod e poi espulsi

ROMA (ITALPRESS) – “L’abbordaggio era previsto. Ho parlato più volte con il ministro Saar affinchè non ci siano azioni violente da parte delle forze armate israeliane, questo mi è stato assicurato. L’importante è che non ci siano reazioni violente. Anche i portavoce della Flotilla hanno garantito che non reagiranno, avranno un atteggiamento assolutamente gandhiano”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento telefonico con il Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci, in merito all’abbordaggio da parte delle forze militari israeliane delle barche della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

