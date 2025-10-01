Flotilla svolta del governo spagnolo | Non proseguite la nostra nave militare non vi seguirà Gli attivisti | Gli israeliani sono qui
I battelli d'assalto israeliani hanno circondato alcune delle barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: flotilla - svolta
SE BLOCCANO LA FLOTILLA BLOCCHIAMO TUTTO! TUTTE E TUTTI SUL PONTE DELLA LIBERTÀ! Dall'assemblea cittadina alla mobilitazione di massa. Sabato 27 settembre si è svolta a Mestre presso il Chiostro dell'M9 una grande assemblea che ha coin - facebook.com Vai su Facebook
Nel Montecit. di questa settimana: -Quella volta che Crosetto non voleva fornire i dati sul riarmo a Giorgetti, che non la prese bene; -Le storie tese tra Palazzo Chigi e la Santa sede sulla Flotilla; -Com'è che (again) Tajani non sapeva nulla della svolta di Meloni - X Vai su X
Ue e Frontex ignorano Flotilla. Solo Italia e Spagna inviano navi in soccorso - L’Irlanda ci pensa, gli altri Stati Ue restano immobili. Segnala huffingtonpost.it
Flotilla, portavoce italiana rientra per «dialogo con istituzioni». Mattarella: «Accogliete la mediazione». Nave spagnola Furor fornirà protezione - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Secondo ilmessaggero.it