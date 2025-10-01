A Napoli il Collettivo Autorganizzato Universitario e Ecologia Politica hanno iniziato un presidio permanente al Dipartimento di Lettere e Filosofia (Porta di Massa) dell’ Università Federico II per seguire in diretta l’avvicinamento della Global Sumud Flottilla a Gaza e per tenersi pronti a bloccare l’ateneo nel caso la flotta venisse fermata dall’esercito Israeliano. Tende e bandiere palestinesi all’interno dell’ateneo. “Come avevamo preannunciato, siamo pronti a bloccare tutto non appena la Flotilla sarà fermata o attaccata dall’esercito israeliano. Seguiremo qui tutta la notte l’andamento della Flotilla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, studenti occupano l’Università Federico II a Napoli: “Pronti a bloccare tutto se Israele ferma la missione”