Flotilla studenti occupano l’Università Federico II a Napoli | Pronti a bloccare tutto se Israele ferma la missione
A Napoli il Collettivo Autorganizzato Universitario e Ecologia Politica hanno iniziato un presidio permanente al Dipartimento di Lettere e Filosofia (Porta di Massa) dell’ Università Federico II per seguire in diretta l’avvicinamento della Global Sumud Flottilla a Gaza e per tenersi pronti a bloccare l’ateneo nel caso la flotta venisse fermata dall’esercito Israeliano. Tende e bandiere palestinesi all’interno dell’ateneo. “Come avevamo preannunciato, siamo pronti a bloccare tutto non appena la Flotilla sarà fermata o attaccata dall’esercito israeliano. Seguiremo qui tutta la notte l’andamento della Flotilla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
