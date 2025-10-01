Flotilla studenti occupano la facoltà di Lettere e Filosofia a Napoli

Un gruppo di studenti napoletani ha occupato nella serata di martedì la facoltà di Lettere e Filosofia a Porta di Massa in sostegno della causa della Flotilla. "Occupata l'università a Porta di Massa! Se attaccano la Flotilla prepariamoci a bloccare tutto! Da stasera abbiamo iniziato a presidiare.

