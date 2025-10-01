Flotilla stato d' emergenza a bordo |  Dodici barche israeliane in arrivo in un' ora saranno qui In volo da Cipro jet militari inglesi

Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. Landini: «Sciopero generale se toccheranno la Flotilla». Salvini: «Non lo tollereremo» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta

Daniele Capezzone: "Siamo sicuri che è stato il maltempo a far rientrare la Flotilla in porto?"

flotilla stato d emergenzaFlotilla a 90 miglia da Gaza: «Finiremo agli arresti, consapevoli che non riusciremo ad arrivare». La marina militare israelina userà altoparlanti: «Tornate indietro» - «Siamo circa 130 miglia nautiche da Gaza, poco meno. Riporta ilgazzettino.it

flotilla stato d emergenzaLa Flotilla cerca lo scontro. Ecco, nel dettaglio, cosa sta per accadere - Israele annuncia regole d’ingaggio severe, mentre l’Italia e l’Europa seguono con tensione crescente un caso che intreccia ... Scrive panorama.it

