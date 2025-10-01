Flotilla siamo con te Santarcangelo vuole inondare la posta del ministro Tajani con centinaia di cartoline

Dal “GAZAbo”, il gazebo di piazza Ganganelli a Santarcangelo trasformato da giorni in spazio di libertà e presidio permanente di sostegno e solidarietà a disposizione di gruppi consiliari e associazioni, non partono solo simbolici inni alla pace, ma anche veri e propri messaggi al governo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Flotilla, il leader dell’ala dura: siamo uniti. “Le piazze italiane ci sostengono”

Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta

Flotilla: “Le forze israeliane si avvicinano alle nostre barche. Siamo in stato di massima allerta” – DIRETTA

Radio1 Rai. . #Flotilla a 130 miglia da #Gaza. Gli attivisti sui social “Siamo nella zona a rischio. Gli israeliani sono arrivati e disturbano le comunicazioni. Nave di testa accerchiata per 6 minuti nella notte. Poi sono andati via”. - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla: "Siamo entrati nella zona ad alto rischio, allerta droni". La fregata Alpino dirama l'ultimo alert e si ferma. #ANSA - X Vai su X

“Flotilla siamo con te”: dal GAZAbo di Santarcangelo centinaia di cartoline al Governo - Dal “GAZAbo”, il gazebo di Piazza Ganganelli, trasformato da giorni In spazio di libertà e presidio permanente di ... Scrive chiamamicitta.it

Cos’è la Flotilla, cosa vuole fare e perché se ne parla - Non solo aiuti umanitari: la sua missione è denunciare un assedio che il diritto internazionale definisce illegale. Segnala money.it