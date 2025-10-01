Flotilla si infiammano le proteste pro Pal | bloccata Napoli Centrale chiusa metro Termini
Momenti di tensione anche nella Capitale. Gli accessi alla stazione Termini di Roma sono stati contingentati dalle forze dell'ordine, dopo che diversi manifestanti si sono radunati a poca distanza. L'accesso è consentito solo a coloro che esibiranno un biglietto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: flotilla - infiammano
Mentre le 43 barche flotilla avanzano verso la Striscia si infiamma il dibattito sulla liceità del blocco imposto dal 2009. Qui tutti precedenti e le questioni - facebook.com Vai su Facebook
Scioperi e cortei, la Flotilla infiamma le piazze. La Cgil annuncia la nuova mobilitazione, l'Usb: 'Blocchiamo l'Italia'. Salvini: 'Non lo permetteremo' #ANSA - X Vai su X
Global Flotilla, proteste Pro Pal a Napoli e a Roma. Cgil: "Venerdì sciopero generale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Global Flotilla, proteste Pro Pal a Napoli e a Roma. Da tg24.sky.it
Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Pro Pal occupano la stazione di Napoli. A Roma bloccato il traffico intorno a Termini - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. msn.com scrive