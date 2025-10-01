Flotilla Scuderi | Diverse barche si avvicinano Ci stanno per fermare restate connessi

Secoloditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci sono diverse imbarcazioni che stanno bloccando la nostra strada a poche miglia da noi. Probabilmente israeliane da lì inizierà l’intercettazione. Restate connessi, ci stanno per fermare”. Così  Benedetta Scuderi, europarlamentare Avs, a bordo della Flotilla in un video su Instagram. L'articolo Secolo d'Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

