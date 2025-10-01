Flotilla Scuderi Avs | Ci stanno per fermare

"Ci sono diverse imbarcazioni che stanno bloccando la nostra strada a poche miglia da noi. Probabilmente israeliane da lì inizierà l'intercettazione. Restate connessi, ci stanno per fermare". Lo dice Benedetta Scuderi, europarlamentare Avs, a bordo della Flotilla in un video su Instagram.

L'aria che tira, Scuderi di Avs spianata sulla Flotilla: "E la Polonia?"

Mo: Scuderi (Avs), 'con Flotilla per mettere in luce mancanze governi'

Benedetta Scuderi (Avs) sulla Flotilla verso Gaza: "Non sappiamo cosa ci attende. Il governo ci tutela? È il minimo"

**Mo: Scuderi su Instagram da Flotilla, 'restate connessi, ci stanno per fermare'** - "Ci sono diverse imbarcazioni che stanno bloccando la nostra strada a poche miglia da noi.

Flotilla, Scuderi (Avs): "Ci sono 12 imbarcazioni che bloccano la nostra strada a poche miglia" - L'europarlamentare Benedetta Scuderi, a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza, ha detto che c'è una dozzina di imbarcazioni israeliane a poche miglia di distanza.