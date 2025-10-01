“ Siamo arrivati a 90 miglia da Gaza, vicini vicini, e non era un dato scontato dopo un lungo viaggio, pieno di imprevisti, anche di tentativi espliciti di rallentarlo se non di fermarlo. La notte dei droni ancora a oltre 600 miglia da Gaza era un avvertimento chiaro: ‘Non andate oltre’. Invece siamo molto vicini, forse più vicini che mai, eppure realisticamente saremo fermati e messi agli arresti. È qualcosa che fa profondamente rabbia, che genera un senso di ingiustizia perché l’obiettivo era semplicemente portare degli aiuti e portarli attraverso un corridoio chiuso dal 2007 che rappresenta una grave violazione del diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Scotto (Pd): "Mai così vicini a Gaza, rabbia perché verremo fermati"