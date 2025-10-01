Flotilla Scotto Pd | Mai così vicini a Gaza rabbia perché verremo fermati
“ Siamo arrivati a 90 miglia da Gaza, vicini vicini, e non era un dato scontato dopo un lungo viaggio, pieno di imprevisti, anche di tentativi espliciti di rallentarlo se non di fermarlo. La notte dei droni ancora a oltre 600 miglia da Gaza era un avvertimento chiaro: ‘Non andate oltre’. Invece siamo molto vicini, forse più vicini che mai, eppure realisticamente saremo fermati e messi agli arresti. È qualcosa che fa profondamente rabbia, che genera un senso di ingiustizia perché l’obiettivo era semplicemente portare degli aiuti e portarli attraverso un corridoio chiuso dal 2007 che rappresenta una grave violazione del diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - scotto
Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'
**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'**
Scotto a Fanpage: “Prendiamo Meloni in parola, garantisca incolumità degli italiani sulla Flotilla”
La Flotilla a 90 miglia da Gaza, "mai missione così vicina". Scotto (Pd): "Saremo intercettati e forse messi agli arresti" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/01/la-flotilla-si-avvicina-a-gaza-meloni-forse-la-sofferenza-dei-palestinesi-non-era_5655239 - X Vai su X
LIVE STREAMING Flotilla a 130 miglia da Gaza, per ora nessun alt "Siamo a 130-135 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente". A dirlo il deputato del Pd Arturo Scotto, che sta partec - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Scotto (Pd) a Sky Tg24: "Sosteniamo corridoi umanitari" - “Il principio cardine di questa missione è aprire altri corridoi umanitari e aprire il corridoio via mare fermo dal 2007” dice ai microfoni di Sky Tg24 il parlamentare Pd a bordo di una delle ... Lo riporta tg24.sky.it
Flotilla, Arturo Scotto (PD) a RTL 102.5: “Ci aspettiamo un abbordaggio, non sarebbe un arresto ma un rapimento” - Il deputato Arturo Scotto (PD), a bordo della ‘Karma’, imbarcazione Arci della Global Sumud Flotilla, interviene su RTL 102. Come scrive rtl.it