Flotilla Scotto Pd | barche verso di noi preparano abbordaggio

Imolaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19.25 ora italiana)è arrivato l'alt da Israele alle barche della Flotilla. Lo fanno sapere gli attivisti della delegazione italiana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'**

Scotto a Fanpage: “Prendiamo Meloni in parola, garantisca incolumità degli italiani sulla Flotilla”

flotilla scotto pd barcheLa Flotilla: 'Una dozzina di barche verso di noi. Arrivato l'alt da Israele' - LIVE - La premier: 'Forse la sofferenza dei palestinesi non era la priorità'. Segnala ansa.it

Le barche di Flotilla a 75 miglia da Gaza. Scotto (Pd): “12 barche vengono verso di noi, tra poco verremo intercettati” - La Global Sumud Flotilla è arrivata a circa 120 miglia nautiche dalla costa di Gaza. Si legge su ilfattoquotidiano.it

