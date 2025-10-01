Flotilla Scotto Pd | barche verso di noi preparano abbordaggio
Alle 19.25 ora italiana)è arrivato l'alt da Israele alle barche della Flotilla. Lo fanno sapere gli attivisti della delegazione italiana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'
**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'**
Scotto a Fanpage: “Prendiamo Meloni in parola, garantisca incolumità degli italiani sulla Flotilla”
La Flotilla a 90 miglia da Gaza, "mai missione così vicina". Scotto (Pd): "Saremo intercettati e forse messi agli arresti"
LIVE STREAMING Flotilla a 130 miglia da Gaza, per ora nessun alt "Siamo a 130-135 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente". A dirlo il deputato del Pd Arturo Scotto, che sta partec
La Flotilla: 'Una dozzina di barche verso di noi. Arrivato l'alt da Israele' - LIVE - La premier: 'Forse la sofferenza dei palestinesi non era la priorità'.
Le barche di Flotilla a 75 miglia da Gaza. Scotto (Pd): "12 barche vengono verso di noi, tra poco verremo intercettati" - La Global Sumud Flotilla è arrivata a circa 120 miglia nautiche dalla costa di Gaza.