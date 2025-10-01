Flotilla scatta la denuncia per complicità con i terroristi di Hamas | è firmata dagli economisti della Milton Friedman
L’Istituto Milton Friedman annuncia la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Roma sulla vicenda della Sumud Flotilla. “Le prove raccolte da Israele – basate su documenti trovati a Gaza – sostengono un coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento della Sumud Flotilla, inclusi trasferimenti di fondi. Tuttavia, gli organizzatori (tra cui Global Flotilla Italia) negano legami. Noi, viste le prove pubblicate, presenteremo nei prossimi giorni un esposto alla Procura della Repubblica di Roma affinché accerti l’ipotesi di reati e quindi i flussi finanziari e i legami con Hamas”, annuncia Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
