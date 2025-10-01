Per quanto riguarda la Flotilla, “Dobbiamo ricordare che questa è una missione umanitaria, che non avrebbe avuto luogo se il governo israeliano avesse consentito l’ingresso e la distribuzione di aiuti umanitari da parte delle Nazioni Unite. E in breve, ciò che ho sempre trasmesso fin dal primo minuto al governo di Israele è che logicamente i cittadini, quei compatrioti che si trovano sulla Flotilla avranno piena protezione diplomatica, e non può essere altrimenti. Non rappresentano un pericolo o una minaccia per Israele e quindi spero che Israele, in questo caso il governo Netanyahu, non rappresenti né costituisca alcuna minaccia per la Flotilla”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Sanchez: "Non rappresenta minaccia per Israele"