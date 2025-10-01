Flotilla Renzi | Non rispettare l' appello di Mattarella è un errore
“Al largo della costa di Gaza, penso che la Flotilla dovrebbe rispettare l’appello di Sergio Mattarella. C’è un Presidente” della Repubblica “che è un arbitro, che è un galantuomo: non rispettare l’appello di Mattarella è un errore”, Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, a margine, arrivando alla 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School ‘, organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia: Caem, CEnPI, Multienergia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
