Flotilla Renzi | Non rispettare l' appello di Mattarella è un errore

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Al largo della costa di Gaza, penso che la Flotilla dovrebbe rispettare l’appello di Sergio Mattarella. C’è un Presidente” della Repubblica “che è un arbitro, che è un galantuomo: non rispettare l’appello di Mattarella è un errore”, Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, a margine, arrivando alla 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School ‘, organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia: Caem, CEnPI, Multienergia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla renzi non rispettare l appello di mattarella 232 un errore

© Lapresse.it - Flotilla, Renzi: "Non rispettare l'appello di Mattarella è un errore"

In questa notizia si parla di: flotilla - renzi

Mo: Renzi, 'Flotilla e tutte le forze politiche accolgano appello Mattarella'

Marche, Renzi tira le somme: “Con tutto il rispetto per la Flotilla, ma si votata per Senigallia”

Gaza, Flotilla in zona a rischio. Israele: “Non è tardi, consegnate aiuti”. Meloni: “Irresponsabile insistere” – La diretta - Le barche della Global Sumud Flotilla non sono più scortate dalla nave Alpino della Marina militare italiana. Si legge su msn.com

flotilla renzi rispettare appelloMo: Renzi, 'Flotilla e tutte le forze politiche accolgano appello Mattarella' - I membri della Flotilla raccolgano il saggio appello del Quirinale e non mettano a rischio la propria vita. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Renzi Rispettare Appello