Flotilla proteste a Milano | occupata la stazione Cadorna

Dietro lo striscione “Blocchiamo tutto. Contro il genocidio, per la Palestina, per rompere con Israele”, diverse centinaia di manifestanti in sostegno della Global Sumud Flotilla, fermata dalla marina militare israeliana, sono partiti mercoledì sera in corteo dal presidio di piazza della Scala a Milano, diretti verso la stazione ferroviaria di Cadorna. Il corteo è riuscito a occupare la stazione ferroviaria di Milano Cadorna. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, proteste a Milano: occupata la stazione Cadorna

