Flotilla prosegue la rotta verso Gaza Azioni di disturbo di Tel Aviv
La Global Sumud Flotilla prosegue la rotta verso Gaza, avvicinandosi alla meta. Italia e Grecia fanno leva su Israele affinché “garantisca la sicurezza delle imbarcazioni”. Nella notte prime azioni di disturbo da parte di Tel Aviv. Servizio di Barbara Masulli e Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
