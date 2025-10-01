Flotilla pro-Pal bloccano treni Napoli

Servizitelevideo.rai.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.40 Circa 300 attivisti pro-Pal hanno tenuto un corteo non autorizzato nel centro di Napoli e sono entrati nella Stazione centrale. I manifestanti hanno occupato i binari e bloccato per diversi minuti la circolazione dei treni. Il corteo ha poi lasciato la stazione, seguito dalle Forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

