Flotilla presidio permanente a Roma Termini | chiusi gli accessi alla stazione

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidio permanente di piazza dei Cinquecento a Roma ha bloccato le strade di fronte alla stazione Termini, in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, che sta subendo l’abbordaggio dell’Idf. Uno striscione recita ‘Rompere con Israele. Blocchiamo tutto. Stop Genocide’, richiamando lo sciopero generale indetto per venerdì 3 ottobre. Chiusi tutti gli accessi alla stazione Termini di Roma, dove si sono radunati attivisti proPal in segno di solidarietà alla Flotilla. All’interno possono entrare solo i viaggiatori muniti di biglietti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

