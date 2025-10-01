Flotilla per la stampa israeliana Tel Aviv prepara una intercettazione complessa | Non è la Mavi Marmara ma non si sa mai

Con l’assottigliarsi delle miglia che dividono la Global Sumud Flotilla dalle acque antistanti la Striscia di Gaza, le autorità di Israele stanno predisponendo una delle operazioni di sicurezza più complesse degli ultimi anni. Bloccare in mare aperto 47 imbarcazioni che trasportano bordo 500 attivisti di ogni parte del mondo richiede un’organizzazione capillare in cui “ogni manovra deve essere calcolata nei minimi dettagli, perché anche un errore può avere conseguenze diplomatiche o legali importanti”, hanno sottolineato fonti militari citate da Haaretz. La Marina militare è in stato di massima allerta: unità speciali sono pronte a intervenire per intercettare le barche prima che raggiungano la costa palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, per la stampa israeliana Tel Aviv prepara una “intercettazione complessa”: “Non è la Mavi Marmara, ma non si sa mai”

